UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Favbet Foundation передал ВСУ еще два авто

Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два авто (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины получили еще два автомобиля при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Внедорожники Nissan и Mazda вчера были официально переданы военным. Авто прошли полное техническое обслуживание и уже помогают защитникам в Запорожской области.

Вместе с автомобилями украинские военные получили подарки с рисунками от детей Исследовательской школы, а жители Блиставицької и Пологовской общин (Киевская область) передали защитникам гостинцы.

Напомним, до этого Favbet Foundation уже передал военным 6 авто, два из которых бронированная.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, на нужды Вооруженных Сил Украины уже перечислено напрямую и через благотворительные организации свыше 5 млн грн, передано 5 тонн горючего, оказана помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков. Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины