Favbet Foundation передал ВСУ еще два авто

Внедорожники Nissan и Mazda вчера были официально переданы военным. Авто прошли полное техническое обслуживание и уже помогают защитникам в Запорожской области.

Вместе с автомобилями украинские военные получили подарки с рисунками от детей Исследовательской школы, а жители Блиставицької и Пологовской общин (Киевская область) передали защитникам гостинцы.

Напомним, до этого Favbet Foundation уже передал военным 6 авто, два из которых бронированная.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, на нужды Вооруженных Сил Украины уже перечислено напрямую и через благотворительные организации свыше 5 млн грн, передано 5 тонн горючего, оказана помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков. Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.