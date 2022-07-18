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Favbet Foundation передал ВСУ еще два авто

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Понедельник 18 июля 2022 16:33 promo
Favbet Foundation передал ВСУ еще два авто Фото: Favbet Foundation передал ВСУ еще два авто (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Вооруженные силы Украины получили еще два автомобиля при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Внедорожники Nissan и Mazda вчера были официально переданы военным. Авто прошли полное техническое обслуживание и уже помогают защитникам в Запорожской области.

Вместе с автомобилями украинские военные получили подарки с рисунками от детей Исследовательской школы, а жители Блиставицької и Пологовской общин (Киевская область) передали защитникам гостинцы.

Favbet Foundation передал ВСУ еще два авто

Напомним, до этого Favbet Foundation уже передал военным 6 авто, два из которых бронированная.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, сейчас 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, на нужды Вооруженных Сил Украины уже перечислено напрямую и через благотворительные организации свыше 5 млн грн, передано 5 тонн горючего, оказана помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков. Ежемесячно с октября 2021 года фонд перечисляет 100 тыс. грн для реабилитации воинов.

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