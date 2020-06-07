В Фастове мужчина с ножом напал на сожителей: трое погибших

В Фастове Киевской области задержали мужчину по подозрению в убийстве родной сестры и двух квартирантов. Пострадавшие скончались от многочисленных ножевых ранений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По подозрению в убийстве задержали 28-летнего местного жителя Фастова, у которого ранее уже были проблемы с законом. Он также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, которая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Сообщение в полицию о ножевом ранении людей в одном из частных домов Фастова поступило от медиков, которые прибыли на вызов местного жителя.

Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили три тела с признаками насильственной смерти.

Полицейские задержали подозреваемого на месте совершения преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Тела погибших - 31-летняя сестра подозреваемого и двое тел мужского и женского пола, личности которых устанавливают сотрудники полиции, - направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным, погибшие люди снимали там жилье.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, в Николаеве 7 июня произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть раненые.

Ранее РБК-Украина писало, что в Житомирской области мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек.