Фарминдустрия в Украине преодолевает вызовы коронакризиса и продолжает тренд роста, - исследование

Согласно материалам справочника, двадцатка крупнейших компаний отрасли в 2020 году смогли повысить продажи продукции, а более половины из них увеличили свое присутствие на рынке лекарственных средств. По состоянию на начало текущего года объем этого рынка оценивался в 4 миллиарда долларов. Среднегодовой темп прироста аптечного сегмента, который до начала пандемии составлял 12,6%, незначительно замедлился - до 7,9%. Но на фоне других секторов экономики это стало едва ли не рекордным показателем.

По мнению главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, своей стойкостью к глобальным экономическим потрясениям фармацевтика - как в Украине, так и в целом в мире - обязана высокой степени внедрения инноваций. Перед началом пандемии Украинские фармакологические компании инвестировали в автоматизацию производства и диджитализацию управленческих процессов в общей сложности 1,5 млрд грн, что позволило значительно повысить эффективность труда и избежать дефицита лекарств во время локдауна.

Исполнительный директор Top Lead Станислав подчеркнул, что фарма занимает одну из лидирующих позиций среди других отраслей по продуктивности: на одного сотрудника приходится почти 1,4 млн грн. ВВП. Из-за этого работа в фармацевтической индустрии остается одной из наиболее высокооплачиваемых, а это, в свою очередь, привлекает высококлассные кадры.

В таких благоприятных условиях доля лекарственных средств украинского производства, как свидетельствуют данные из справочника "Фармацевтика Украины 2021", за последние 10 лет выросла с 28% до 37% в денежном эквиваленте. Кроме того, хотя импорт лекарств преобладает в сфере внешней торговли, с 2015 года объемы экспорта также существенно увеличились и достигли 235 млн долларов.

Кроме позитивных тенденций в сугубо экономическом разрезе, авторы справочника отмечают также повышение уровня цифровизации сервисной составляющей. Это направление также стало более инвестиционно привлекательным на фоне карантинных ограничений 2020 года. В частности, речь идет о переходе на электронный документооборот, постепенном внедрении электронных рецептов, популяризации розничной интернет-торговли лекарственными средствами. По прогнозам экспертов, приведенных в исследовании "Дарницы" и Business Views, до 2026 года доля цифровой коммерции в этой сфере достигнет по меньшей мере 15%.

Авторы справочника указывают, что при условии соблюдения определенного курса - углубления законодательной интеграции с ЕС, реформы системы здравоохранения, развития государственно-частного партнерства - украинская фармацевтическая отрасль продолжит реализацию своего потенциала.