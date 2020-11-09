"Фармак" завершил переквалификацию препарата для лечения осложнений от COVID-19

Фармацевтическая компания "Фармак" успешно завершила процесс переквалификации лекарственного средства "Дексаметазона фосфат". С 5 ноября 2020 года данное лекарственное средство официально включено в перечень переквалифицированных лекарственных средств Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Переквалификация лекарственных средств - это процедура, которую осуществляет ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных средств. Наличие ЛС в перечне переквалифицированных открывает возможности участия "Фармак" в закупках, которые осуществляются международными закупочными организациями для нужд населения всей планеты", - говорится в сообщении пресс-службы.

Стоит отметить, что "Дексаметазона фосфат", помимо своей основной сферы применения также был включен в перечень ЛС, применяемых при лечении осложнений, вызванных COVID-19.

Во время переквалификации компания прошла путь от фармацевтической разработки продукта и формирование регистрационного досье до прохождения инспектирования производственных участков экспертами ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, фармацевтическая компания "Фармак" получила запрос от Министерства охраны здоровья и от ученых о возможности ее привлечения к клиническим испытаниям украинской вакцины от COVID-19.