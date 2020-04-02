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"Фармак" призвал не допустить дефицит лекарственных средств во время эпидемии COVID-19

Новости » Общество     02.04.2020 - 16:11
"Фармак" призвал не допустить дефицит лекарственных средств во время эпидемии COVID-19
Иллюстративное фото (farmak.ua)

Компания поддерживает инициативу по разработке комплексной программы фармацевтической безопасности Украины

В Украине необходимо создать специальную координационную группу при Офисе президента для обеспечения бесперебойной работы компаний-производителей лекарственных средств. Об этом на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" заявил советник по медицинским вопросам ПАО "Фармак" Виталий Усенко, передает РБК-Украина.

"Должен быть стратегический план развития производства субстанций и лекарственных препаратов. Каждая страна в период эпидемии становится изолированной во многих смыслах, и должна быть готовой противостоять вызовам самостоятельно", - отметил Виталий Усенко.

По его словам, компания "Фармак" поддерживает инициативу по разработке комплексной программы фармацевтической безопасности Украины.

"Совместно мы наработаем план, чтобы потребности населения в лекарственных средствах были полностью удовлетворены. Что нужно в первую очередь? Мировая эпидемия уже привела к острому дефициту лекарственных средств и ингредиентов для их изготовления в ряде стран, включая ЕС - закрываются заводы, страдает дистрибуция, страны ограничивают экспорт тех препаратов, которые им самим нужны. Сегодня правительство предусмотрело льготные условия ввоза для ряда лекарств и медсредств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. Но нельзя забывать, что люди продолжают болеть и невирусными заболеваниями - астмой, диабетом, онкологией. Дефицит любых лекарственных препаратов негативно отразится на общем иммунитете населения и сопротивляемости коронавируса", - добавил Виталий Усенко.

Напомним, ранее фармацевтическая компания "Фармак" заявила о готовности наладить выпуск антисептических средств для украинцев на своих заводах.

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