У Фаріон стріляли у Львові: всі подробиці замаху на діячку

Що відомо про замах

Ввечері низка львівських Telegram-каналів, а потім і ЗМІ повідомили, що у Фаріон стріляли під будинком на вулиці Масарика.

Згодом Національна поліція розповіла, що близько 19:30 невідомий стріляв в 60-річну жінку, яку після цього госпіталізували з пораненням голови. Правоохоронці імені постраждалої не назвали, але джерела РБК-Україна підтвердили, що йдеться про Фаріон.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом замаху на умисне убивство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років за ґратами.

Наразі нападника шукають. Місцевий депутат Ігор Зінкевич розповідав, що стрільця бачили сусіди. З їх слів, він був у рукавичках і зброя була без глушника. Крім того, за непідтвердженою інформацією з соцмереж, це був чоловік 20-25 років, який декілька днів спостерігав за будинком.

Реакція Зеленського

На замах відреагував президент Володимир Зеленський. Він розповів, що про інцидент та пошуки нападника вже доповідають міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк.

"Всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність", - заявив глава держави.

Що кажуть в МВС

За словами глави МВС, наразі на місці події працюють необхідні служби, які вже мають покази свідків та опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

"Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини. Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені", - зазначив Клименко.

Хто така Ірина Фаріон

З 1991 року і до сьогодні Фаріон працює викладачкою, доценткою, докторкою філологічних наук та професоркою кафедри української мови Національного університету "Львівська політехніка".

Окрім роботи в освіті, Фаріон займалася й політичною діяльністю. Так, з 2005 року вона є членом ВО "Свобода" та входить до складу політради партії. Свого часу Фаріон була депутатом Львівської обласної ради, а у 2012-2014 роках була народним депутатом 7-го скликання Верховної Ради.