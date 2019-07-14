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Фанаты забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.07.2019 - 21:25
Фанаты забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей
Ани Лорак пропала из соцсетей – все подробности (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак испугала фанатов длительным отсутствием в социальных сетях

Украинская певица Ани Лорак более 9 дней не выкладывала никаких публикаций в своем Instagram-аккаунте. Артистка буквально исчезла из социальных сетей и проводила отдых без них. Под крайней фотографией фанаты стали задавать вопросы касаемо причин длительного отсутствия. Многие обрадовались ее появлению и новой фотографии, на которой певица кажется счастливой и отдохнувшей.

Артистка только написала, что снимок сделан в Лос Анжелесе, США.

Фанаты забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей

Ани Лорак пропала из соцсетей – все подробности (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники артистки сразу же стали расспрашивать, по какой причине на такой длительный срок артистка вышла из социальных сетей. Некоторые похвалили посвежевший внешний вид:

  • Очень скучали по фото. Выставляете почаще.
  • Боже, очень сильно скучали.
  • Мы скучали! Каролиш, такая красивая, хорошего вечера!
  • Прекрасна
  • Мы скучали по Вам!
  • Как девчонка.
  • Ураа, скучали по вашим публикациям. Какая загоревшая, красотка.

Фанаты забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей

Фанаты забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей

Фанаты забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей

Ани Лорак пропала из соцсетей – все подробности (скриншот: instagram.com/anilorak)

Ранее мы писали, что эксперт рассказал всю правду о мужчинах украинской певицы Ани Лорак.

Как ранее мы писали, стало известно, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.

К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

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