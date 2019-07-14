Фанаты забили тревогу после длительной пропажи Ани Лорак из соцсетей

Ани Лорак испугала фанатов длительным отсутствием в социальных сетях
Украинская певица Ани Лорак более 9 дней не выкладывала никаких публикаций в своем Instagram-аккаунте. Артистка буквально исчезла из социальных сетей и проводила отдых без них. Под крайней фотографией фанаты стали задавать вопросы касаемо причин длительного отсутствия. Многие обрадовались ее появлению и новой фотографии, на которой певица кажется счастливой и отдохнувшей.
Артистка только написала, что снимок сделан в Лос Анжелесе, США.
Ани Лорак пропала из соцсетей – все подробности (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники артистки сразу же стали расспрашивать, по какой причине на такой длительный срок артистка вышла из социальных сетей. Некоторые похвалили посвежевший внешний вид:
Ани Лорак пропала из соцсетей – все подробности (скриншот: instagram.com/anilorak)
Ранее мы писали, что эксперт рассказал всю правду о мужчинах украинской певицы Ани Лорак.
Как ранее мы писали, стало известно, что Ани Лорак уволила всю свою команду. Предполагается, что теперь она начнет сотрудничать с Black Star, в котором Егор Глеб является саунд-продюссером.
К слову, недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.