Фальсификация тестов на COVID-19 в Днепропетровской области: статистику изменят

В Днепропетровской области в ближайшие дни будет изменена статистика по заболеваемости коронавирусом COVID-19. Ранее в области начали расследование относительно фальсификаций результатом тестов областным лабораторным центром.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Отмечается, что руководство лабораторного центра могло искусственно увеличивать количество больных, что позволяло проводить дополнительные закупки для городской инфекционной больницы.

"В базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не сняты с учета. Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", - сообщили в облсовете.

Также сообщается, что новым главой областного лабораторного центра был назначен Роман Чуб.

Напомним, ранее глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник неоднократно выступал с критикой в адрес лабораторного центра относительно результатов тестирования на коронавирус.

Позже по результатам проверки комиссии Министерства здравоохранения был уволен глава областной лаборатории Александр Штепа из-за подозрений в искажении результатов тестирования.