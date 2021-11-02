За фальшивые COVID-сертификаты будет уголовная ответственность: какие размеры штрафов

Верховная рада поддержала изменения в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок. Документ в первом чтении поддержали 282 депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 2 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Также депутаты поддержали сокращение сроков подготовки закона ко второму чтению наполовину.
Правительственным проектом закона №6084 предусмотрено:
установление ответственности за использование лицом заведомо поддельных документов, которые подтверждают проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.
установление ответственности за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений к медицинской документации по проведению профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
установление ответственности за изготовление с целью сбыта,сбыт поддельных документов, которые подтверждают проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в действующей редакции Уголовного кодекса Украины отсутствует уголовная ответственность за подделку документов, касающихся проведения вакцинации. В то же время в настоящее время в Украине участились случаи выявления поддельных документов, касающихся вакцинации против COVID-19.
Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины одобрил проект изменений в Уголовный кодекс Украины относительно установления ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.