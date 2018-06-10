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Интервью

По факту смертельного ДТП в Изюме начато уголовное производство

НовостиПроисшествия    10.06.2018 - 18:12
Фото: ДТП в Изюме (facebook.com/police.kharkov)
Фото: ДТП в Изюме (facebook.com/police.kharkov)

Уголовное производство расследует полиция

По факту столкновения автомобилей BMW и полицейского Mitsubishi Оutlander, которое произошло в г.Изюм Харьковской области вчера вечером и в результате которого погиб человек, начато уголовное производство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Харьковской области.

"Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть). Производство расследует полиция. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу дороги, где столкнулся со служебным автомобилем Изюмского отдела полиции.

От полученных травм водитель BMW скончался в машине скорой помощи. Двое пассажиров BMW и водитель патрульной машины получили легкие телесные повреждения. Медицинскую помощь водителю патрульного автомобиля оказали на месте ДТП. Пострадавшие пассажиры BMW были госпитализированы в Изюмскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, вчера, 9 июня, в городе Изюм под Харьковом сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием авто полиции, в результате аварии один человек погиб, еще двое получили ранения.

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Теги публикации: Харьков, ДТП, Харьков, уголовное производство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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