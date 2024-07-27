Фахівець із хвороби Паркінсона зустрічався з лікарем Байдена у Білому домі, - ЗМІ

На початку 2024 року провідний спеціаліст із хвороби Паркінсона зустрічався у Білому домі з лікарем президента США Джо Байдена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Згідно з журналами відвідувань, цього року доктор Кевін Кеннард відвідав Білий дім уже тричі: 17 січня на зустрічі з доктором Байдена Кевіном О'Коннором, а також з іншим співробітником 26 січня та 28 березня.
Загалом, за останній рік, починаючи з липня 2023 року, Кеннард був у Білому домі щонайменше 8 разів. Але тільки на зустрічі 17 січня лікаря Байдена вказали як людину, яку відвідали. Обставини зустрічі Кеннарда та О'Коннора невідомі.
У понеділок вечері лікар Байдена зробив незвичайний крок, опублікувавши лист, в якому викладалися деякі подробиці візитів Кеннарда до Білого дому після кількох днів спекуляцій про здоров'я президента. У листі він написав, що "Байден не відвідував невролога, крім щорічного медичного огляду".
О'Коннор описав Кеннарда як "неврологічного фахівця, який оглядав президента Байдена під час кожного щорічного медичного огляду" і зазначив, що висновки фахівця включалися щоразу, коли він публікував результати медичного огляду президента.
У свою чергу представники Білого дому заперечують спекуляціям навколо здоров'я Байдена та зазначають, що адміністрацію відвідує широкий спектр фахівців для надання допомоги тисячам військовослужбовців, які працюють на території.
Зазначимо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Проте чинний президент США Джо на тлі невдалих дебатів проти республіканця Дональда Трампа та тиску з боку демократів - відмовився продовжувати боротьбу.
У ЗМІ писали, що демократів лякав вік Байдена та його стан. Зокрема, він неодноразово публічно плутав факти, а на саміті НАТО представив президента України Володимира Зеленського, назвавши випадково російським диктатором "Володимиром Путіним".
Після виходу з гонки Байден запропонував замість себе на пост президента віцепрезидента США Камалу Гарріс. Як відомо, станом на сьогоднішній день розкрив між нею і Трампом складає всього 1%.
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