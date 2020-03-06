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Facebook закрывает офисы в Лондоне из-за коронавируса

Новости » В мире     06.03.2020 - 20:15
Facebook закрывает офисы в Лондоне из-за коронавируса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Меры приняли в связи с заражением одного из сотрудников компании

Компания Facebook закрывает три лондонских офиса до понедельника, 9 марта, из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 среди сотрудников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Такие меры компания решила предпринять после того, как сотрудник из Сингапура, которому диагностировали COVID-19, посетил лондонские офисы Facebook 24-26 февраля.

Отметим, что в офисах компании в Лондоне работает около 3 тыс. человек. На данный момент не известно, сколько человек контактировало с зараженным.

На сегодняшний день коронавирусом в Британии заразились 163 человека, из которых двое скончались. В Сингапуре известно о 130 случаях заражения COVID-19.

Напомним, ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 представляет угрозу для каждой страны.

По данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тыс. человек.

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