Facebook заблокировал рекламу о пользе вакцинации от коронавируса

Компания Facebook начала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса в своей социальной сети. Причиной этому стал запрет на политическую рекламу и связанные с ним алгоритмы.

Как сообщается, речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах. В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов. В Facebook признали наличие проблемы и заявили, что уже восстановили рекламу вакцинации двух сообществ.

Отмечается, что Facebook ввел запрет на политическую рекламу примерно за неделю до выборов президента США в ноябре 2020 года. После этого компания негласно продлила в своих сервисах запрет на такие материалы, хотя его планировали снять через неделю после голосования.