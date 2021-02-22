Facebook заблокировал рекламу о пользе вакцинации от коронавируса

Компания Facebook начала блокировать сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса в своей социальной сети. Причиной этому стал запрет на политическую рекламу и связанные с ним алгоритмы.
Об этом сообщает издание Politico.
Как сообщается, речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах. В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов. В Facebook признали наличие проблемы и заявили, что уже восстановили рекламу вакцинации двух сообществ.
Отмечается, что Facebook ввел запрет на политическую рекламу примерно за неделю до выборов президента США в ноябре 2020 года. После этого компания негласно продлила в своих сервисах запрет на такие материалы, хотя его планировали снять через неделю после голосования.
Напомним, ранее Facebook заблокировал пользователям возможность в Австралии просматривать и обмениваться новостями. Так соцсеть ответила на законопроект австралийской власти, который заставит Google и Facebook платить медиа за оригинальный контент.
После этого глава правительства Скотт Моррисон заявил, что ограничения, которые ввела компания Facebook для австралийских пользователей, возмущают. Однако он подчеркнул, что цифровым корпорациям не удастся давить на парламент страны.