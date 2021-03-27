Facebook заблокировал аккаунт президент Венесуэлы из-за COVID-фейков

Facebook заморозил аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за распространения дезинформации о коронавирусе. Мадуро распространял на своей странице в соцести информацию без доказательств о том, как можно вылечить COVID-19.

В частности, Мадуро в январе разместил видео, где он заявил, что карвативир, пероральный раствор с тимьяном являются действенным лекарством, которое позволило вылечиться от COVID человек без побочных эффектов. При этом научных доказательств эффективности данного средства при борьбе с коронавирусом нет. Facebook удалили данное видео.

"Мы следуем указаниям ВОЗ, в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения вируса. Из-за неоднократных нарушений наших правил мы также блокируем страницу на 30 дней, в течение которых она будет доступна только для чтения", - сообщили в компании.

При этом аккаунт Мадуро в Instagram, который также принадлежит Facebook, не пострадает.