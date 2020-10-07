Facebook удалил сообщение Трампа, в котором он сравнил COVID-19 с сезонным гриппом

Социальная сеть Facebook удалила пост президента США Дональда Трампа. В сообщении глава Белого дома утверждал, что COVID-19 менее опасен, чем сезонный грипп.

Об этом сообщает CNN.

Представитель Facebook Энди Стоун подтвердил журналистам, что соцсеть удалила пост за нарушение правил в отношении дезинформации о COVID-19.

Такое же сообщение президент США разместил в Twitter. Этот пост все еще доступен, но Twitter добавил к твиту сообщение, в котором говорится, что он нарушает правило компании о распространении вводящей в заблуждение информации, связанной с COVID-19.

Напомним, Twitter и Facebook уже неоднократно помечали публикации Трампа как недостоверные или нарушающие их правила.

В сентябре Twitter пометил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети. Глава Белого дома нарушил правила по поводу гражданской ответственности и в сфере избирательного права.

Ранее Twitter отметил сообщение Трампа как нарушающее требования социальной сети - рядом с твитом появилась отметка о том, что публикация о голосовании с использованием почтовых ящиков "вводит людей в заблуждение".

Кроме того, Twitter заблокировал видеоролик президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.

Также Twitter скрыл пост Трампа о ситуации в Миннеаполисе, поскольку увидел в публикации героизацию насилия.