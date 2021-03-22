Facebook удалил более 12 миллионов фейков о COVID-19 и вакцинах

Компания Facebook заявила 22 марта, что с октября по декабрь удалила более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах, обозначенных экспертами как дезинформация. Также в этот период администрация соцсети удалила 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов.

Информация обнародована накануне проверки технологических платформ Комитетом Палаты США по вопросам энергетики и торговли. Мониторинг осуществляется с целью борьбы с дезинформацией.

"С момента начала пандемии мы используем наши системы искусственного интеллекта, чтобы удалить материалы, связанные с COVID-19, которые мировые эксперты по здравоохранению обозначили как дезинформацию, а потом обнаружить копии, которыми кто-то пытается поделиться. В результате мы удалили более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах", - говорится в сообщении.

Соцсеть отмечает, что в течение последних нескольких лет прилагает много усилий для борьбы с дезинформацией. И с этой целью привлекла более 35 тысяч специалистов, которые работают над этим вопросом.