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Facebook удалил более 12 миллионов фейков о COVID-19 и вакцинах

Новина українською → США, Понедельник 22 марта 2021 12:36
Facebook удалил более 12 миллионов фейков о COVID-19 и вакцинах Ілюстартивне фото (Dado Ruvic, Reuters)
Автор: Андрей Василюк

Компания Facebook заявила 22 марта, что с октября по декабрь удалила более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах, обозначенных экспертами как дезинформация. Также в этот период администрация соцсети удалила 1,3 миллиарда фейковых аккаунтов.

Об этом компания сообщила в своем блоге.

Информация обнародована накануне проверки технологических платформ Комитетом Палаты США по вопросам энергетики и торговли. Мониторинг осуществляется с целью борьбы с дезинформацией.

"С момента начала пандемии мы используем наши системы искусственного интеллекта, чтобы удалить материалы, связанные с COVID-19, которые мировые эксперты по здравоохранению обозначили как дезинформацию, а потом обнаружить копии, которыми кто-то пытается поделиться. В результате мы удалили более 12 миллионов материалов о COVID-19 и вакцинах", - говорится в сообщении.

Соцсеть отмечает, что в течение последних нескольких лет прилагает много усилий для борьбы с дезинформацией. И с этой целью привлекла более 35 тысяч специалистов, которые работают над этим вопросом.

Напомним, компания Facebook заявила 17 марта, что начинает изымать рекомендации для пользователей по всему миру относительно политических и социальных групп в соцсети. Такие действия призваны "уменьшить напряжение" на сайте.

Также компания сообщила в своем сообщении об изменениях, направленных на уменьшение охвата групп, которые нарушают правила веб-сайта. Людей будут предупреждать в случае присоединения к сообществам, что те ранее нарушали правила соцсети.

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