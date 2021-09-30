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Facebook скрывал информацию о токсичном влиянии Instagram на подростков, - сенатор США

Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Facebook скрывала результаты собственного исследования касаемо зависимости подростков от Instagram. Оказалось, что фотоблог пагубно влияет на психологическое здоровье молодых людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Компания скрывала собственные исследования зависимости и токсичного воздействия своей продукции. Она пыталась обмануть общественность и нас в конгрессе относительно того, что ей известно, и использовала детскую уязвимость в качестве оружия против самих детей", - заявил сенатор Ричард Блюменталь.

В соотвествии с расследованием WSJ, фотоблог может повлиять на развитие психических расстройств у девочек-подростков и способствовать развитию анорексии, или же появлении суицидальных мыслей. В частности, Instagram вызвал чувство неполноценности у около 40% молодых людей в возрасте до 22 лет.

"Она выбрала рост (финансовый - ред.) вместо психического здоровья и благосостояния детей, жадность вместо того, чтобы предотвратить страдания детей", - добавил Блюменталь.

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