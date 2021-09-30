ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Facebook скрывал информацию о токсичном влиянии Instagram на подростков, - сенатор США

Новина українською →
США , Четверг 30 сентября 2021 22:08
Facebook скрывал информацию о токсичном влиянии Instagram на подростков, - сенатор США Фото: Facebook скрывал информацию о токсическом влиянии Instagram на подростков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Американская компания Facebook скрывала результаты собственного исследования касаемо зависимости подростков от Instagram. Оказалось, что фотоблог пагубно влияет на психологическое здоровье молодых людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

"Компания скрывала собственные исследования зависимости и токсичного воздействия своей продукции. Она пыталась обмануть общественность и нас в конгрессе относительно того, что ей известно, и использовала детскую уязвимость в качестве оружия против самих детей", - заявил сенатор Ричард Блюменталь.

В соотвествии с расследованием WSJ, фотоблог может повлиять на развитие психических расстройств у девочек-подростков и способствовать развитию анорексии, или же появлении суицидальных мыслей. В частности, Instagram вызвал чувство неполноценности у около 40% молодых людей в возрасте до 22 лет.

"Она выбрала рост (финансовый - ред.) вместо психического здоровья и благосостояния детей, жадность вместо того, чтобы предотвратить страдания детей", - добавил Блюменталь.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Instagram
NEWS
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
DAILY
Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Схватка за Харьков. Кто будет бороться за наследие Кернеса