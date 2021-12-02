Facebook обнаружил сеть китайских аккаунтов, которые распространяли фейки о COVID-19

Так, были удалены 524 аккаунта в Facebook, 20 страниц, четыре группы и 86 аккаунтов в Instagram. Все они были связаны с китайской сетью онлайн-дезинформации. Она была направлена на англоязычную аудиторию в США и ​​Великобритании, а также на китайскоязычную аудиторию в Тайване, Гонконге и Тибете.

Аккаунты продвигали утверждения фейкового швейцарского биолога по имени "Уилсон Эдвардс". Он якобы говорит, что США вмешиваются в попытки выяснить происхождение COVID-19. Комментарии Эдвардса получили широкое распространение в государственных СМИ Китая.