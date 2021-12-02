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Facebook обнаружил сеть китайских аккаунтов, которые распространяли фейки о COVID-19

Автор: Иванна Шовкун

Материнская компания Facebook и Instagram Meta обнаружила и удалила более 500 аккаунтов из Китай, которые распространяли ложную информацию о коронавирусе в сети. Компания получила жалобы на сообщения о фейковом швейцарском биологе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta.

Так, были удалены 524 аккаунта в Facebook, 20 страниц, четыре группы и 86 аккаунтов в Instagram. Все они были связаны с китайской сетью онлайн-дезинформации. Она была направлена на англоязычную аудиторию в США и ​​Великобритании, а также на китайскоязычную аудиторию в Тайване, Гонконге и Тибете.

Аккаунты продвигали утверждения фейкового швейцарского биолога по имени "Уилсон Эдвардс". Он якобы говорит, что США вмешиваются в попытки выяснить происхождение COVID-19. Комментарии Эдвардса получили широкое распространение в государственных СМИ Китая.

Напомним, Facebook и Instagram собирают данные о пользователях, которые моложе 18 лет с помощью специального программного обеспечения. Оно, якобы, отслеживает активность во время просмотра вебстраниц.

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