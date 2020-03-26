В Facebook намерены информировать пользователей по всему миру о коронавирусе

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Facebook публикуют последнюю информацию о коронавирусе от государств и международных организаций

В американской корпорации Facebook в скором времени планируют сделать сервис, с помощью которого пользователи по всему миру смогут оперативно получать достоверную информацию о новом коронавирусе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как сообщается, ранее корпорация открыла центр информирования о COVID-19 и он сейчас доступен в верхней части новостной ленты Facebook в ряде стран. Там публикуют последнюю информацию от управлений здравоохранения государств и международных организаций таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), где они могут бесплатно публиковать в соцсети свои объявления, а другим организациям, работающим в сфере здравоохранения, позволят делать это на льготных условиях.

Как отмечается, через соцсети Facebook и Instagram уже более 1 млрд пользователей были ознакомлены с материалами ВОЗ и других организаций. А через приложение WhatsApp, принадлежащие корпорации, миллионы людей подписались на ежедневные оповещения ВОЗ, касающиеся вируса.

Напомним, власти США начали обсуждать с Facebook, Google и другими технологическими компаниями возможность передавать данные о местоположении пользователей, которые фиксируют их смартфоны для борьбы с коронавирусом.