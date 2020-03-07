Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок из-за коронавируса

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Рекламу медицинских масок запретят, чтобы не допустить спекуляций на фоне коронавірусу

Facebook и Instagram запретят рекламу медицинских масок, чтобы не допустить спекуляций на фоне коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании Facebook.

"Мы запрещаем рекламу и коммерческие объявления о продаже медицинских масок для лица. Мы внимательно следим за COVID-19 и внесем необходимые обновления в нашу политику, если увидим людей, пытающихся использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения", - написал в Twitter глава отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн.

Facebook будет внедрять изменения уже через несколько дней. Кроме того, об изменениях заявили в Instagram.

"Мы удаляем дезинформацию, связанную с COVID-19, и когда кто-то нажимает на хэштег, связанный с COVID-19, мы показываем отчеты Всемирной организации здравоохранения, и Центры по контролю профилактике заболеваний США", - сообщили разработчики.

Напомним, Facebook закрывает три лондонских офиса до понедельника, 9 марта, из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 среди сотрудников. Такие меры компания решила предпринять после того, как сотрудник из Сингапура, которому диагностировали COVID-19, посетил лондонские офисы Facebook 24-26 февраля.