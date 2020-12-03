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Facebook будет удалять посты с дезинформацией о вакцине от коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Соцсеть Facebook решила удалять посты, которые будут содержать неправдивую информацию о вакцине от коронавируса. Так же будут поступать и в Instagram.

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Об этом сообщает Facebook.

Компания будет руководствоваться выводами экспертов в сфере здравоохранения, которые опровергли различные альтернативные высказывания касательно вакцины от COVID-19.

В качестве примера поста к удалению Facebook рассказал об информации о том, что вакцина якобы содержит микрочипы. В целом же утверждается, что будут удалятся публикации, которые могут привести к "неминуемому физическому ущербу".

Ранее сообщалось, что в ООН считают, что различные образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны уже в ближайшие месяцы. Все благодаря работе ученых со всего мира.

Ранее руководитель отдела по иммунизации при европейском отделении Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Датта заявил, что вакцину от коронавируса необходимо сделать доступной для всех. По его словам, к концу 2021 года объем вакцин составит 2 миллиарда доз.

Напомним, в ВОЗ заявили, что получили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет "возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях" - эталона для стран, разрешающих национальное использование.

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