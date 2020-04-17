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Facebook будет предупреждать о фейках про коронавирус

Новости » Коронавирус     17.04.2020 - 11:54
Facebook будет предупреждать о фейках про коронавирус
Иллюстративное фото (facebook.com)

Пользователям будет предлагаться перейти на сайт ВОЗ

Компания Facebook планирует в ближайшее время начать информировать пользователей социальной сети о неправдивой информации про коронавирус COVID-19. Об этом говорится в заявлении Facebook.

В компании планирую перенаправлять пользователей, которые отреагировали на фейковую новость о коронавирусе, на сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы собираемся начать показывать сообщения в новостной ленте людям, которые лайкнули, отреагировали или прокомментировали ложную или опасную дезинформацию о COVID-19, которую соцсеть удалила. Мы хотим связать людей, которые могли взаимодействовать с вредной дезинформацией о вирусе, с правдой из авторитетных источников в случае, если они снова увидят или услышат эти заявления с Facebook. Люди начнут видеть эти сообщения в ближайшие недели", - сообщили в компании.

В Facebook отметили, что на протяжении марта компания опубликовала предупреждения о 40 млн постов, связанных с коронавирусом. В 95% случаях после появления предупреждения пользователи не переходили на просмотр первоисточника.

Ранее РБК-Украина писало, что за время карантина Служба безопасности Украины разоблачила более 150 человек на распространении фейков о коронавирусе.

Также сообщалось, что Еврокомиссия запустит сайт по противодействию фейкам про распространение коронавируса COVID-19.

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