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Фабрика заминирована, а печенье отравлено: в Буче призывают не заходить на территорию "Делиции"

Фото: в Буче призывают не заходить на территорию "Делиции" (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Буче местных жителей призвали не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция". Российские оккупанты заминировали ее территорию, а печенье отравили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Уважаемая община Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили. Помним об опасности! Просим максимально сделать репост для распространения информации! Спасибо за понимание", - говорится в сообщении.

Напомним, в Буче городские власти призывают пока не возвращаться тех, кто вынужденно покинул свои дома. Поскольку есть опасность-город до сих пор находится под оккупацией.

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