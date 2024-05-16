Ф'юрі приголомшив трансформацією. У дієті чемпіона особливі сосиски, овочі та навіть кавун

Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Маріотт розпочав роботу з "Циганським Королем" ще в 2018 році. Та лише зараз повністю завоював прихильність Ф'юрі, пообіцявши відмінну форму до битви чемпіонів проти Усика. Саме дієтолог став головним у складенні порядку денного британця.

"Я роблю абсолютно все, я буджу його з колагеном. Я не залишаю бійців наодинці. Я фактично живу з ним. Я сиджу з ним. Я обов'язково спостерігаю, як він приймає вітаміни. Я не хочу, щоб навіть одна пігулка залишилася. Як на мене, то я віддаюсь роботі на 100%, тож роблю все", – розповів Марріотт.

Найважчим для нутриціолога були харчові звички Ф'юрі. Фахівець назвав боксера "британцем старого гарту" через любов до сосисок і відразу до овочів. Утім, Марріотт знайшов вихід із непростого становища. Він перевів "Циганського Короля" на сосиски з нежирної яловичини, а овочі вміло замаскував у стравах. Головним же завданням у тренувальному таборі для дієтолога стало постачання "палива".

За словами Марріотта, добова норма Ф'юрі в день тренувань складає 4500-6000 калорій. У доби без активних занять цифра зменшується до трьох тисяч калорій. Зміна ж, якою пишається фахівець, переведення боксера в режим шести прийомів їжі на день замість звичних для британця всього двох.

Дієта Тайсона Ф'юрі

Після прокидання: висока доза вітаміну C, колаген, чорна кава

Сніданок: два тости на заквасці, спред із авокадо зі свіжим часниковим табаско та чорним перцем. Три цілих яйця. Свіжі сливові помідори та близько 250 г сосисок із нежирного яловичого фаршу. Або вівсянка та протеїн зі свіжими горіхами та насінням чіа. Або великий омлет.

Ранковий перекус після спортзалу: протеїнова гранола, знежирений грецький йогурт і чорниця.

Ланч: дві курячі грудини, 125 г рису. Грецький салат із фетою.

Обід: п'ять рисових коржиків, арахісове масло та кавун. Ізолят сироваткового протеїну.

Вечеря: 500 г картоплі (дрібно посмаженого та приправленого). Великий 400-грамовий стейк із філе. Смажені овочі: броколі, спаржа та буряк.

Друга вечеря о 20:00: знежирений грецький йогурт, арахісове масло та ванільна есенція. Інші додатки: порошок декстрину, магній, жир атлантичної риби.

Чітміли: дозволені, але нечасто, не у великих кількостях і не відвертий фастфуд.

У прийдешні вихідні світ може побачити найкращу версію Ф'юрі. Революційний план підготовки повинен принести дивіденди. "Я думаю, що перед цим боєм він просто подумав: "Я просто хочу знову виглядати чудово", і разом із цим з'являється і відмінне самопочуття, і можливість проводити раунди", – констатував Марріотт.