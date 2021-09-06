Ездят меньше, погибают больше: в США установлен рекорд смертности на дорогах

Национальное управление безопасности дорожного движения Министерства транспорта США (NHTSA) опубликовало отчет о смертности на дорогах страны в результате дорожно-транспортных происшествий за первый квартал 2021 года.

Статистика неутешительная: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество смертельных случаев выросло на 10,5% - до 8730 человек против 7900. Это худший показатель за последние 12 лет.

В январе-марте 2021 года удельный коэффициент смертности на 100 млн пройденных миль (160 млн км) составил 1,26 случая. Для сравнения: в 2020 этот показатель был 1,12, а в 2019-м - 1,05.

В NHTSA отмечают, что одна из главных причин роста смертности - значительное изменение поведенческой модели водителей. По сравнению с 2020 годом участились случаи, когда водители ведут себя на дорогах неосмотрительно и даже рискованно, превышают скорость, пренебрегают ремнями безопасности, а также садятся за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.