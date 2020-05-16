Евровидение 2020: где и когда смотреть финал шоу

Евровидение 2020 покажут онлайн 16 мая (фото: facebook.com/EurovisionSongContest)

Евровидение в 2020 году пройдет онлайн и по новым правилам

Евровидение в 2020 году, которое должно было состояться в Нидерландах, перенесено в онлайн. Так, участники из разных стран смогут принять участие в песенном конкурсе исключительно в формате видеоконференции. При этом, онлайн-Евровидение пройдет без элемента состязания.

Как сообщается, финал Евровидения-2020 состоится уже сегодня, в субботу, 16 мая. Трансляцию будут вести на YouTube-канале конкурса. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

Евровидение 2020 состоится - трейлер

В Украине транслировать международный песенный конкурс будет телеканал"UA: Перший". Зрителей и поклонников Евровидения даже с учетом существенного изменения формата конкурса ожидают многочисленные сюрпризы.

Уже известно, что участники по телемосту исполнят песню-победительницу 1997 года "Love Shine A Light" ("Любовь излучает свет").

Найдется дело и для фанатов конкурса — они виртуально исполнят "What's another year?" ("Что значит еще один год?"). Именно с этой песней представитель Ирландии Джонни Логан победил в 1980 году.

Напомним, что ранее стало известно, где пройдет Евровидение 2021.

Также мы писали, что появилась интересная информация об участниках из Украины на Евровидение.

Автор: Анна Ярошенко