Евросоюзу необходимо собственное производство COVID-вакцин, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости своего производства в Евросоюзе вакцин от коронавируса. По ее мнению, собственное производство может решить проблему дефицита препаратов в ЕС.
Об этом глава немецкого правительства заявила в Бундестаге, передает Spiegel.
"Канцлер отметила необходимость независимого производства вакцин от коронавируса в Европейском Союзе. Меркель четко заявила, что важно обеспечить производство именно на европейских землях", - пишет издание.
Глава правительства ФРГ отметила, что Великобритания производит вакцины для внутренних нужд, а США не экспортирует вакцин. Поэтому приходится полагаться на производство вакцин в ЕС в долгосрочной перспективе.
Меркель также призвала обеспечить необходимое количество вакцин "для мира". "Если это не удается сделать, мы всегда будем сталкиваться с новыми мутациями вируса", - подчеркнула она.
Ранее на фоне критики Меркель решила, что локдаун в Германии не будет сопровождаться долгими выходными на Пасху.
Напомним, в Германии продолжили жесткий карантин до 18 апреля. При этом планировалось, что с 1 по 5 апреля будут закрыты почти все магазины, а религиозные службы переведут в онлайн-режим. Но такое решение спровоцировало шквал критики со стороны бизнеса и общественности.