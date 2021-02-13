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В Евросоюзе заявили о долгом соседстве человечества с коронавирусом

Автор: Артур Родивилов

Новая коронавирусная инфекция может надолго остаться с человечеством. Об этом заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон,

Ее цитирует британское издание Daily Mail.

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Новая коронавирусная инфекция может надолго остаться с человечеством. Об этом заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон.

Она заявила, что несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации, страны Европы не должны терять бдительность, так как коронавирус нового типа хорошо приспосабливается к человеку.

Аммон отметила, что в будущем вакцины могут потерять свою эффективность к некоторым видам коронавируса, особенно южноафриканскому и бразильскому штаммам.

Напомним, британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.

Кроме того, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.

Добавим, что в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.

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