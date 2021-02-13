В Евросоюзе заявили о долгом соседстве человечества с коронавирусом

Новая коронавирусная инфекция может надолго остаться с человечеством. Об этом заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон,

Новая коронавирусная инфекция может надолго остаться с человечеством. Об этом заявила глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон.

Она заявила, что несмотря на замедление роста заболеваемости и начало вакцинации, страны Европы не должны терять бдительность, так как коронавирус нового типа хорошо приспосабливается к человеку.

Аммон отметила, что в будущем вакцины могут потерять свою эффективность к некоторым видам коронавируса, особенно южноафриканскому и бразильскому штаммам.