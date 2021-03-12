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В Евросоюзе намерены добиться "коллективного иммунитета" от COVID-19 к концу лета

Автор: Андрей Козловский

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что "коллективный иммунитет" от коронавируса в странах Евросоюза может быть достигнут к концу лета. Такое заявление он сделал несмотря на сокращение поставок вакцины от компании AstraZeneca.

Об этом еврокомиссар заявил на брифинге в Брюсселе.

"Я убежден, что мы сможем достичь "коллективного иммунитета" к концу лета", - сказал Бретон, комментируя сообщения СМИ о том, что компания AstraZeneca уведомила Еврокомиссию о сокращении поставок вакцин в страны ЕС в марте на 25%.

Он также добавил, что в четверг ЕС разрешил использование вакцины компании Johnson & Johnson, что позволит увеличить вакцинацию европейского населения.

"Для нас хорошая новость, что портфель вакцин для ЕС продолжает расширяться, в четверг к ним добавилась четвертая вакцина... Без сомнения, мы продвигаемся вперед, есть целый ряд заводов, которые работают хорошо или очень хорошо", - заявил еврокомиссар.

В свою очередь, официальный представитель ЕК Эрик Мамер отметил, что Еврокомиссия "продолжает рассчитывать завершить вакцинацию 70% взрослого населения ЕС к концу сентября".

Напомним, вакцину от коронавируса AstraZeneca американского производства в ближайшее время не будут поставлять в Европейский Союз.

Также РБК-Украина писало, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило четвертую по счету вакцину от COVID. Это препарат американской компании Johnson & Johnson.

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