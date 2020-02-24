Евросоюз выделил дополнительно 232 млн евро для борьбы с коронавирусом

Европейский союз объявил о выделении нового пакета помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19 на сумму в 232 млн евро. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Еврокомиссия объявила о новом пакете помощи от ЕС сегодня, 24 февраля. Средства будут выделены на противодействие распространению нового вируса в мире. Часть средств будет выделена сразу различным секторам, остальные - в ближайшие месяцы.

"Наш новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения и будет направлен на финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались в стороне. Наша цель - сдержать вспышку на глобальном уровне", - заявил комиссар по кризисному управлению и европейский координатор реагирования на чрезвычайные ситуации Янез Ленарчич.

Пакет помощи в размере 232 млн евро будет включать выделения:

114 миллионов евро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на глобальный план обеспечения готовности и реагирования;

15 миллионов евро планируется выделить в Африке, включая Институт Пастера Дакара (Сенегал) для поддержки таких мер, как быстрая диагностика и эпидемиологический надзор;

100 миллионов евро, из которых 90 миллионов - на государственно-частное партнерство с фармацевтической промышленностью в поисках вакцины и 10 миллионов - на исследовательские проекты по эпидемиологии, диагностике, терапии и клиническому ведению в области локализации и профилактики;

3 миллиона евро выделено Механизму гражданской защиты ЕС для репатриации граждан ЕС из китайского Уханя.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз совместно профинансирует расходы по репатриации европейцев с круизного лайнера Diamond Princess, из-за коронавируса пришвартованного на карантин в японском порту Йокогама.

Также сообщалось, что в начале февраля Китай попросил помощи у Европейского союза с поставками медикаментов для борьбы с коронавирусом нового типа. Позже ЕС направил в Китай 12 тонн защитного снаряжения, а также заявил о готовности дальнейшей поддержки в борьбе с коронавирусом.