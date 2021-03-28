Евросоюз рассчитывает произвести 420 млн доз COVID-вакцины к середине июля
В Евросоюзе надеются произвести 420 миллионов доз вакцины от коронавируса к середине лета. Часть из этого количества хотят передать другим странам.
Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.
Он отметил, что сейчас ЕС готов производить до 100 миллионов доз в месяц. При этом этом политика состоит в передаче до 40% произведенных доз в третьи страны.
Бретон также отметил, что такие масштабы производства позволят сформировать в ЕС коллективный иммунитет против коронавируса.
Ранее Бретон заявил, что единый для граждан всех 27 стран Европейского союза сертификат здоровья будет доступен с 15 июня. Документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19.
Также сообщалось, что Институт сыворотки Индии (SII) может возобновить полные поставки вакцины AstraZeneca для программы COVAX в мае. Также идут переговоры о поставках вакцин в апреле.