Евросоюз передаст COVAX до конца года более 200 млн доз вакцин от коронавируса

Евросоюз предоставит нуждающимся странам более 200 млн доз вакцин от коронавируса. Сделать это планируется до конца года через программу COVAX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Еврокомиссии .

"Команда Европы берет на себя ответственность помогать миру бороться с вирусом повсюду. Вакцинация является ключевым фактором, поэтому важно обеспечить доступ к вакцинам против COVID-19 для стран всего мира", - заявила глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Евросоюз до конца 2021 года планирует выделить странам с низким и средним уровнем дохода более 200 млн доз вакцин от COVID-19. Распределяться препараты будут в основном через программу COVAX.

В Еврокомиссии также отметили, что на сегодняшний день COVAX доставил 122 млн доз в 136 стран.