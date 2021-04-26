Евросоюз может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами

Евросоюз летом текущего года намерен начать принимать туристов, привитых от коронавируса нового типа вакцинами. Они должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в беседе с изданием New York Times.
"Ясно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, одобренными EMA", - заявила фон дер Ляйен.
Напомним, ранее сообщалось, что цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.
При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.