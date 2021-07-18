UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Евросоюз опередил США по проценту вакцинированных от COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз опередил Соединенные Штаты Америки по количеству вакцинированных от коронавируса. Речь о проценте людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associted Press.

В странах Евросоюза первую дозу вакцины получили по меньшей мере 55,6% населения, а вот в Соединенных Штатах этот показатель сейчас составляет 55,4% от количества населения.

Евросоюз впервые опередил Штаты по проценту привитых. Однако США пока лидируют по количеству полностью вакцинированных людей. В Штатах этот показатель составляет 48%, а в странах ЕС - 42% населения.

Отставание Евросоюза от США было связано с тем, чтобы европейские страны в начале использовали более осторожный подход к вакцинации, поэтому вакцинальная кампания разворачивалась медленнее, чем в Штатах.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВакцинацияКоронавирусСоединенные Штаты АмерикиЕвросоюз