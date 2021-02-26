Евросоюз одобрит использование COVID-вакцины Johnson&Johnson в начале марта, - СМИ

Ожидается, что одобрение однодозовой вакцины J&J может произойти уже 11 марта. Поставки препарата в страны Евросоюза запланированы на начало апреля с последующим увеличением количества доз в партиях в течение второго и третьего кварталов года.

У Евросоюза заключено соглашение с Johnson&Johnson о поставках вакцины для 200 миллионов человек с возможностью закупки препарата еще для 200 миллионов.

Известно, что время саммита стран ЕС в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ознакомила лидеров государств с планом распространения вакцин и ожидается, что в ближайшие месяцы будет идти рост поставок различных препаратов.

Также сообщается, что медицинский регулятор ведет переговоры с российскими властями касательно вакцины "Спутник V" и, возможно, вскоре им предоставят данные о ней для рассмотрения.