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Евросоюз одобрит использование COVID-вакцины Johnson&Johnson в начале марта, - СМИ

Автор: Роман Тверденко

Вакцина от коронавируса разработки Johnson&Johnson вскоре будет одобрена для экстренного использования в Евросоюзе. Регулятор должен разрешить ее применение в начале марта.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что одобрение однодозовой вакцины J&J может произойти уже 11 марта. Поставки препарата в страны Евросоюза запланированы на начало апреля с последующим увеличением количества доз в партиях в течение второго и третьего кварталов года.

У Евросоюза заключено соглашение с Johnson&Johnson о поставках вакцины для 200 миллионов человек с возможностью закупки препарата еще для 200 миллионов.

Известно, что время саммита стран ЕС в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ознакомила лидеров государств с планом распространения вакцин и ожидается, что в ближайшие месяцы будет идти рост поставок различных препаратов.

Также сообщается, что медицинский регулятор ведет переговоры с российскими властями касательно вакцины "Спутник V" и, возможно, вскоре им предоставят данные о ней для рассмотрения.

Вчера сообщалось, что Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины разработки Johnson&Johnson. Это первая страна в мире, разрешившая использование этого препарата.

Также известно, что американский регулятор FDA признал потенциальную вакцину от коронавируса компании Johnson&Johnsonбезопасной и эффективной. Таким образом, эта вакцина стала на шаг ближе к получению разрешения на использование в США.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаЕвросоюз
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