UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Евросоюз надеется до конца лета вакцинировать от COVID 70% населения

Автор: РБК-Украина

Европейский союз может вакцинировать от COVID 70% населения уже до конца лета. С апреля увеличится количество вакцины на европейском рынке.

Об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Начало было тяжелым. Сейчас мы делаем успехи в вакцинации - BionTech/Pfizer и Moderna выполняют свои контракты, первые вакцины Johnson & Johnson поступят в продажу в апреле. Мы можем достичь нашей цели - полностью вакцинировать 70% взрослого населения до конца лета", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз запустит систему COVID-сертификатов не только для тех, кто сделал прививку, но и для тех, кто переболел. Это позволит возобновить свободные поездки.

Ожидается, что сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование. Что касается вакцин, то зеленые сертификаты будут давать тем, кто привился одобренной в ЕС вакциной. На сегодня это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Кроме того, на рассмотрении находятся Novavax, CureVac и Sputnik V.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзвакцинацияКоронавирус
Читайте также
Это чисто медицинские вещи: Степанов объяснил увеличение интервала между дозами вакцины
Прогноз погоды