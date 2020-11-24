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Евросоюз купит 160 млн доз американской вакцины Moderna

Вторник 24 ноября 2020 14:52
Евросоюз купит 160 млн доз американской вакцины Moderna
Фото: вакцина (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС заключил сделку с американской компанией Moderna о покупке вакцины от коронавируса. Это будет уже шестой контракт Евросоюза с производителями потенциальных вакцин от COVID-19 и Брюссель работает над еще одним.

Об этом сообщает Reuters.

"Этот контракт позволит нам купить до 160 миллионов доз вакцин, производимой компанией Moderna. Согласно результатам исследований, эта вакцина может быть чрезвычайно эффективной против коронавируса", - сказала фон дер Ляен.

Она также добавила, что как только вакцина докажет свою эффективность и безопасность, каждая страна ЕС получит ее на равных условиях.

Напомним, Европейский союз ускорил обмен информацией с Россией по вакцине от COVID-19 под названием "Спутник V".

Кроме того, ранее глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявлял, что COVID-вакцина их производства будет стоить от 25 до 37 долларов, в зависимости от объема закупки.

Также РБК-Украина сообщало, что "Большая двадцатка" (G20) договорилась приложить усилия для того, чтобы будущая вакцина от коронавируса была справедливо распределена между всеми людьми.

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