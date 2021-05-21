Евросоюз инвестирует 1 млрд евро в производство вакцин от коронавируса в Африке

Европейский союз запускает инициативу по увеличению производства вакцин от коронавируса в Африке. ЕС планирует инвестировать в организацию выпуска этих препаратов 1 млрд евро.

По ее словам, на сегодняшний день африканские страны вынуждены импортировать вакцины от коронавируса. "Мы намерены с нашими африканскими партнерами развивать национальные производства по всем континенту, чтобы выиграли все страны", - добавила она.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, что на развитие производства вакцина в Африке Евросоюз планирует выделить инвестиции в размере 1 млрд евро. Ожидается, что на предприятиях будут работать европейские специалисты.

Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз пожертвует бедным странам 100 млн доз вакцины от коронавируса. По ее словам, поставки планируются до конца текущего года.