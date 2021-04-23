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Евросовет проведет 25 мая очный саммит: среди тем отношения с Россией, климат и COVID-19

Автор: РБК-Украина

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о проведении в Брюсселе очного саммита Евросоюза. В повестку вошли отношения с Россией, климат и пандемия COVID-19.

Об этом сообщил пресс-секретарь Евросовета Баренд Лейтц.

"Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета проведет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников, - ред.) по темам: COVID-19, климат и Россия", - написал Лейтц.

Он также пообещал в ближайшее время опубликовать информацию о логистике саммита.

Напомним, ранее Европейский союз выразил разочарование отсутствием у России политической воли относительно прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Москва не желает восстановить обязательства о прекращении огня.

Отметим, 22 апреля в Европейском Союзе заявили о готовности к "решительным действиям" в ответ на подрывные действия РФ. В частности, говорится о действиях российских спецслужб в отношении государств-членов организации.

Как писало РБК-Украина, ранее высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Хосеп Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины.

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