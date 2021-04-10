"Евросолидарность" призывает открыть ведомственные больницы для COVID-больных в Киеве

"Потенциал коммунальных медицинских заведений уже фактически исчерпан. В отдельных больницах заполняемость коек, к которым подведен медицинский кислород, подходит к отметке 100%", - заявила Порошенко.

По ее словам, отсутствие действенных оперативных решений центральной власти усугубляет ситуацию и ускоряет коллапс медицинской системы.

"От начала работы нового состава Киевсовета депутаты "ЕС" предлагали действенные решения и четкие шаги как защитить столицу Украины от третьей волны пандемии, как подготовить медицинскую систему и какие механизмы задействовать. Сегодня мы с коллегами вновь обращаемся к правительству с конкретным требованием, чтобы наконец все 12 ведомственных медицинских учреждений, которые расположены в столице, начали лечить больных коронавирусом. Речь идет о почти 10 тысяч дополнительных коек для ковидных пациентов. А промедление центральной власти - преступление против киевлян", - отмечает Марина Порошенко.

Открытие ведомственных больниц для больных, убеждена Порошенко, даст возможность разгрузить коммунальные медицинские учреждения и спасти тысячи жизней.

Кроме того, депутаты "ЕС" в Киевсовете предложили механизм привлечения к работе в опорных больницах дополнительного медицинского персонала.

"Департамент здравоохранения совместно с Департаментом финансов должны разработать порядок привлечения руководителями медицинских учреждений коммунальной формы собственности медицинских работников, которые находятся на пенсии на условиях договоров по оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19 при условии сохранения всех социальных гарантий и сохранения пенсии по выслуге лет. Также необходимо предусмотреть, чтобы эти люди были вакцинированы", - рассказал депутат "ЕС" в Киевсовете Вадим Сторожук.