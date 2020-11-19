На Европу приходится почти половина всех случаев коронавируса за прошедшую неделю

За прошедшую неделю почти половина всех заражений коронавирусом в мире приходится на страны Европы. На Европу приходится 46% из четырех миллионов заражений коронавирусом.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, передает Euronews

На европейский континент приходится самое большое число выявленных заражений, чем на любой другой. Впрочем, общее количество случаев в Европе уменьшилось на 10% по сравнению с показателями предыдущей недели - причиной тому стало ужесточение карантина.

Самый стремительный прирост новых случаев наблюдался в Австрии - новых заражений выявили на 30% больше, чем на предыдущей неделе.

Бельгия сейчас имеет наибольшее количество смертей от коронавируса на душу населения - 129 погибших на 100 тысяч населения.

Напомним, премьер-министр Самоа Туилаепу Саилеле Малиелегаои заявил, что в стране обнаружили первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией.

Отметим, в ВОЗ обеспокоены долгосрочными последствиями COVID-19. У переболевших коронавирусом людей остаются в средне - и долгосрочной перспективе болезненные последствия, которые затрагивают важные системы организма.