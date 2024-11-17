Європротокол при оформленні ДТП: в поліції назвали переваги

На водіїв в Україні чекають зміни

В Україні з 1 січня 2025 року набуде чинності новий закон про "автоцивілку", яким запроваджується поступове підвищення лімітів страхового відшкодування.

Зокрема, мова йде про так звану "автоцивілку", страхові суми, виплати та розширює використання європротоколу і приводить сферу до європейських стандартів.

Нагадаємо, ще у травні Верховна рада у другому читанні схвалила реформу автострахування, яка набуде чинності з нового року.

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