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Європротокол при оформленні ДТП: в поліції назвали переваги

Україна, Неділя 17 листопада 2024 19:36
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Європротокол при оформленні ДТП: в поліції назвали переваги Фото: у поліції назвали переваги та умови оформлення ДТП по європротоколу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні можна оформити ДТП, використавши європротокол. Щоправда, для оформлення аварії в такий спосіб є умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Європротокол - це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції", - йдеться у повідомленні.

Його можна використовувати, якщо:

  • відсутні травмовані чи загиблі;
  • не завдано матеріальної шкоди третім особам;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо усіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 80 тисяч гривень.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

"Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнені дані та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ)", - зазначили в поліції.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням.

На водіїв в Україні чекають зміни

В Україні з 1 січня 2025 року набуде чинності новий закон про "автоцивілку", яким запроваджується поступове підвищення лімітів страхового відшкодування.

Зокрема, мова йде про так звану "автоцивілку", страхові суми, виплати та розширює використання європротоколу і приводить сферу до європейських стандартів.

Нагадаємо, ще у травні Верховна рада у другому читанні схвалила реформу автострахування, яка набуде чинності з нового року.

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