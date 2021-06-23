Европейский регулятор положительно оценил смешивание COVID-вакцин

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что есть основания полагать, что смешивание вакцин против коронавируса является безопасным и эффективным. В некоторых странах это уже разрешили.

Это объясняется тем, что в настоящее время все утвержденные вакцины работают подобным образом - стимулируя иммунный ответ на вирусный спаечный белок.

Кроме того, ранние данные из Испании и Германии свидетельствуют об "удовлетворительном иммунном ответе и отсутствии проблем с безопасностью", сказал регулятор.