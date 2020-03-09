Европейский регулятор отрицает возможность распространения коронавируса через еду

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Доказательств заражения через пищу пока не существует

Доказательств заражения новым коронавирусом через пищу пока не существует. Об этом говорится в сообщении Европейского агентства по безопасности продовольствия (EFSA), размещенном в понедельник на официальном сайте.

"Опыт, накопленный в ходе предыдущих вспышек родственных коронавирусов, таких как тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV) и ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV), показывает, что передача через употребление пищи не происходит", - заявила главный научный сотрудник агентства Марта Хугас.

В сообщении указано, что пока нет никаких доказательств отличия коронавируса нового типа от его предшественников в этом отношении.

По данным организации, несмотря на то, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) ранее называл животных вероятным первоначальным источником коронавируса, инфекция распространяется путем передачи от человека к человеку в основном при чихании, кашле и выдохе.

Напомним, коронавирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдове, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датских Фарерских островах, Парагвае и на французском карибском острове Мартиника. Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят: Китай (80 699), Южная Корея (7 314), Иран (6 566), Италия (5 883), Германия (951).

В то же время, более 60 тысяч человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом. Как сообщается, коронавирус зафиксировали в 108 странах и регионах.