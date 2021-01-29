Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса AstraZeneca, - DW

Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca. Для ее использования на территории ЕС ее должна утвердить Еврокомиссия.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом, который был одобрен европейским регулятором. До этого к использованию на территории ЕС допустили препараты Pfizer/BioNTech и Moderna.

Эксперты считают, что вакцина AstraZeneca является более дешевой, чем у конкурентов, и имеет более простые условия хранения.

При этом недостаточно данных об эффекте вакцины для людей старше 65 лет. В связи с этим в Германии не рекомендую использовать вакцину AstraZeneca пожилым людям.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что AstraZeneca на 60% сократит поставки COVID-вакцины в ЕС в первом квартале 2021 года. При этом в Евросоюзе угрожают компании судом из-за срывов поставок.

При этом в самой компании AstraZeneca заявили, что проблемы с поставками связаны с отставанием от графика производства на два месяца. Проблему должны решить в течение февраля.