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Европейский регулятор одобрил два препарата против коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препараты Ronapreve и Regkirona на основе моноклональных антител для лечения коронавируса. Их рекомендовано применять больным в возрасте от 12 лет и весом не менее 40 килограммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу EMA.

"Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал разрешить Ronapreve (касиривимаб/имдевимаб) и Regkirona (регданвимаб) для лечения COVID-19", - говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что Ronapreve и Regkirona - первые лекарства против коронавируса с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комиссии EMA.

Препарат Ronapreve рекомендовано использовать для лечения COVID-19 у взрослых и подростков старше 12 лет, чей вес превышает 40 килограммов.

Regkirona CHMP рекомендовал применять для лечения взрослых с коронавирусом, которые не нуждаются в кислородной поддержке. Препарат выпускается фирмой Celltrion и предназначен для пациентов с риском тяжелого течения инфекционного заболевания.

Напомним, в октябре EMA начало рассмотрение заявки на регистрацию препарата от коронавируса швейцарской компании Roche.

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