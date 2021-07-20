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Европейский регулятор начал экспертизу вакцины от коронавируса французской компании Sanofi

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Брюссель, Вторник 20 июля 2021 17:38
Европейский регулятор начал экспертизу вакцины от коронавируса французской компании Sanofi Фото: европейский регулятор начал экспертизу вакцины Vidprevtyn компании Sanofi (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы вакцины от коронавируса французской компании Sanofi Vidprevtyn. EMA оценит соответствие препарата обычным стандартам ЕС, в том числе по эффективности, безопасности и качеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз EMA.

Регулятор отметил, что решение принято на основании предварительных лабораторных исследований и ранних клинических испытаниях у взрослых.

"EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества существующие риски", - указано в пресс-релизе.

Отмечается, что экспертиза будет продолжаться до тех пора, пока не будет доступно достаточно доказательств для формальной заявки на получение регистрационного сертификата.

Напомним, в начале июля компания Sanofi объявила о начале третьего этапа клинических испытаний своей вакцины от коронавируса. Ожидается, что препарат может поступить к декабрю.

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